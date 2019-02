Trump in Pompeo proti vrnitvi soproge islamskih teroristov v ZDA

Washington, 21. februarja - Predsednik ZDA Donald Trump se je pohvalil, da je naročil državnemu sekretarju Miku Pompeu, naj ne dovoli vrnitve v ZDA 24-letni Hodi Muthana, ki je bila zadnjih pet let v Siriji kot žena in potem tudi vdova kar treh borcev skrajne skupine Islamska država (IS). Za pokojnimi ji je ostal 18-mesečni sin, s katerim bi se rada vrnila v ZDA.