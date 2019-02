Shiffrinova ne bo podrla rekorda Tine Maze

Crans Montana, 20. februarja - Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je sporočila, da ne bo nastopila na tekmah svetovnega pokala v Crans Montani in Sočiju, ta in naslednji konec tedna. V Crans Montani bosta na sporedu smuk in alpska kombinacija, v olimpijskem Sočiju pa smuk in superveleslalom. To že pomeni, da ne bo podrla rekorda Tine Maze v številu točk v eni sezoni.