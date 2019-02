Na območju Murske Sobote usposabljanje pripadnikov Slovenke vojske in ameriških zračnih sil

Murska Sobota, 21. februarja - Na letališču Murska Sobota in širšem območju bo danes potekalo skupno usposabljanje Slovenke vojske (SV) in ameriških zračnih sil. Načrtovano usposabljanje bo potekalo z intenzivnostjo do treh helikopterjev in dveh letal v časovnih intervalih med 13. uro in 16.30, piše na spletni strani SV.