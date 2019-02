Washington, 20. februarja - Ameriška Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) je pozvala Američane, naj nehajo z infuzijami "mlade krvi" v telo v prepričanju, da jim bo to vrnilo mladost. Američani to dejansko počnejo in v vse večjem številu, sodobni "vampirizem" pa postaja prava industrija.