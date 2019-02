Primorski tehnološki park želi spremeniti podjetniško miselnost na Goriškem

Nova Gorica, 21. februarja - Ob 19. obletnici delovanja Primorskega tehnološkega parka (PTP) so v sodelovanju Regijsko razvojno agencijo in novogoriško občino danes pripravili srečanje podjetnikov Goriške regije z naslovom Spreminjamo pravila igre. Ob tej priložnosti so prikazali dinamiko poslovanja podjetij na Goriškem in v njihovem inkubatorju.