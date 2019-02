Travniški požar v Radovljici pogašen, cesta ponovno odprta

Radovljica, 20. februarja - Gasilci so pogasili travniški požar, zaradi katerega je bila danes popoldne približno dve uri zaprta Cesta svobode v Radovljici. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, v požaru, v katerem je gorela suha trava, ni nastala nobena škoda, cesta med Radovljico in Lancovim pa je sedaj že odprta.