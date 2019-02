Repka bo moral za dve leti v zapor

Praga, 20. februarja - Sodišče v Pragi je nekdanjega češkega nogometnega reprezentanta Tomaša Repko obsodilo na devetmesečno zaporno kazen, ker so ga policisti že tretjič dobili, da je vozil avtomobil v alkoholiziranem stanju. Za Repko je to tudi druga zaporna kazen v zadnjih dveh tednih, pred tem so ga obsodili za finančne goljufije in nezakonito prisvojitev denarja.