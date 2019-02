Jagr se je po enem letu vrnil na led

Praga, 20. februarja - Najboljši češki hokejist vseh časov Jaromir Jagr pri 47 letih spet igra. Po enem letu premora zaradi serije poškodb se je v drugoligaško ekipo Kladna, katere je tudi lastnik, vrnil na tekmi proti Havirovu, ki so jo Jagr, njegov nekdanji reprezentančni kolega in prav tako dolga leta član ekip NHL Tomaš Plekanec, in njuni soigralci dobili z 2:0.