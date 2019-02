Tretjina varuhovih priporočil ni uresničenih; Židan in Šarec sta se Nussdorferjevi zahvalila za opravljeno delo

Ljubljana, 20. februarja - Varuhinja Vlasta Nussdorfer, ki je predsednikoma DZ in vlade Dejanu Židanu in Marjanu Šarcu predala poročili o delu varuha in Državnega preventivnega mehanizma za lani in pregled dela varuha od leta 2013, je povedala, da sta za uresničitev priporočil odgovorna vlada in DZ. Približno tretjina iz prvih petih let mandata jih ni uresničenih.