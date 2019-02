Glosa Pozniču priznava vodstvene sposobnosti, v Asociaciji za čimprejšnje delo

Ljubljana, 20. februarja - V Sindikatu kulture in narave Slovenije (Glosa) kandidatu za ministra za kulturo Zoranu Pozniču priznavajo vodstvene sposobnosti in si želijo, da bi ostal do konca mandata. Trboveljskemu kulturniku in nekdanjemu politiku Alešu Guliču se zdi Poznič dobra izbira, v Asociaciji pa si želijo čimprejšnji začetek dela.