Komisija za nadzor javnih financ spet s pomisleki o drugem tiru

Ljubljana, 20. februarja - Člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ iz vrst opozicije so na današnji nujni seji izrazili več pomislekov o drugem tiru, povezanih predvsem s finančno konstrukcijo in enotirnostjo proge. Opozorili so, da je še čas, da se "preprečijo nadaljnje slabe odločitve", računskemu sodišču pa so s sklepom predlagali revizijo projekta.