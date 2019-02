Na Hrvaškem postavili prvi semafor s podobo ženske

Zagreb/Reka, 20. februarja - Namesto običajne podobe moškega na semaforjih za pešce so danes na Reki mimoidoči lahko zagledali podobo ženske v krilu. To je prvi tovrsten semafor na Hrvaškem, do mednarodnega dneva žensk 8. marca pa bo na Reki promet urejalo pet "ženskih semaforjev". Namen je opozoriti na spolne stereotipe in zastopanost žensk v javnem prostoru.