Počivalšek in Leben zadovoljna z začetkom del na Vonarskem jezeru

Podčetrtek, 20. februarja - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in okoljski minister Jure Leben sta si danes ogledala pregrado na Vonarskem jezeru. Po ogledu sta v izjavi za medije izrazila zadovoljstvo, da je končno stekla modernizacija in nadgradnja pregrade, ter celoten projekt, ki bo pripeljal do obuditve Vonarskega jezera, ocenila kot uspešen.