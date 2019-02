Šesterica slovenskih predstavnikov na sprintu na SP v Seefeldu

Seefeld, 20. februarja - V avstrijskem Seefeldu bo v četrtek na 52. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju prva končna odločitev; na sporedu je sprint v drsalnem koraku za smučarske tekače in tekačice. V slovenskem taboru največ pričakujejo prav od te discipline. Nastopili bodo Anamarija Lampič, Alenka Čebašek, Katja Višnar in Eva Urevc ter Miha Šimenc in Janez Lampič.