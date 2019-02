Kultura na Dunaju že 15 let tudi za socialno šibkejše

Dunaj, 21. februarja - Dunajski projekt, imenovan Lačni umetnosti in kulture, ki je nastal iz pobude, da bi tudi tisti, ki živijo pod pragom revščine, imeli dostop do umetnosti in kulture, obeležuje 15 let. Pri projektu danes sodeluje 238 dunajskih kulturnih institucij, ki skoraj 47.000 posameznikom omogočajo prost vstop na prireditve.