Glencore ob padcu dobička napovedal manjši izkop premoga

Zürich, 20. februarja - Rudarski in surovinski gigant Glencore iz Švice je v letu 2018 vknjižil 3,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar v primerjavi s predhodnim leto predstavlja 41-odstotni padec. Družba je ob objavi poslovnih rezultatov napovedala tudi odkup lastnih delnic in pa zavezo, da bodo omejili kopanje premoga in se bolj osredotočili na druge surovine.