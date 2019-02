Hrvaška turistična skupnost žrtev milijonske goljufije

Zagreb, 20. februarja - Organizacijo prve turistične borze v srednji Evropi, CETS Zagreb, spremljajo zgodbe o domnevni večmilijonski goljufiji. Organizatorja sejma, britanski par Lu in Andrew Buchanan, sta namreč pobrala denar za zakup razstavnega prostora, nato pa poniknila. Več hrvaških turističnih skupnosti in podjetij je že sporočilo, da so bili žrtve goljufije.