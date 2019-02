Lloyds z rastjo dobička

London, 20. februarja - Britanska bančna skupina Lloyds je lani ustvarila 3,87 milijarde funtov (5,02 milijarde evrov) čistega dobička, kar je več kot v predhodnem letu, ko se je ta oblikoval pri 3,04 milijarde funtov. Dobiček so okrepili na račun nižjih stroškov in, kot so izpostavili, v dobrem poslovnem okolju, kljub negotovostim, ki jih prinaša brexit.