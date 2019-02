Štuhčevo čaka ogorčen boj za smukaški kristalni globus

Ljubljana, 20. februarja - Po svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju zimske sezone še ni konec. Do konca februarja in marca so na sporedu še preostale tekme svetovnega pokala v sezoni 2018/19. V boju za enega od malih kristalnih globusov, tistega v smuku, je tudi Slovenka, aktualna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec.