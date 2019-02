Zoran Poznič: Človek, ki zna sogovornika postaviti na trdna tla

Ljubljana, 20. februarja - Kandidat za ministra za kulturo Zoran Poznič je močan akter na zasavski in širši kulturni sceni in zna sogovornika postaviti na trdna tla. Mesto direktorja Delavskega doma Trbovlje (DDT) zaseda dobrih deset let, znan je tudi kot mož, ki je botroval razcvetu novomedijske kulture v Trbovljah, predvsem z vzpostavitvijo festivala Speculum Artium.