Škoda v požaru na Sevnem pri Novem mestu naj bi dosegla milijon evrov

Novo mesto, 20. februarja - Gasilci, ki so ponoči stražili požarišče na Sevnem pri Novem mestu, kjer je v torek zagorelo v delu šole Centra biotehnike in turizma Grm oz. v šolskem laboratoriju, predelavi in sušilnici sadja, so davi končali svoje delo. Požarišče bodo danes še nadzorovali. Škoda, ki jo je povzročil požar, naj bi po oceni šolskega vodstva dosegla milijon evrov.