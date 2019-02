Pahor v Bruslju pri najvišjih predstavnikih EU in zveze Nato

Bruselj, 20. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se bo danes in v četrtek v Bruslju sestal z najvišjimi predstavniki EU in zveze Nato. Pomemben cilj obiska je promocija konference v okviru pobude Tri morja, sicer pa naj bi bili v ospredju pogovorov evropske volitve, Zahodni Balkan, brexit in slovensko predsedovanje EU v drugi polovici leta 2021.