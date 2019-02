V Berlinu brez elektrike ostalo več kot 30.000 odjemalcev

Berlin, 19. februarja - V Berlinu je nocoj brez elektrike ostalo okoli 31.000 gospodinjstev in 2000 drugih odjemalcev. Do izpada je prišlo zaradi napake pri gradbenih delih na mostu, ko so delavci pri vrtanju zadeli pomemben kabelski vod. Odpravljanje napake pa bo terjalo precej časa in bo trajalo predvidoma celo do srede popoldne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.