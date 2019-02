Večer o dinamiki vladnih ukrepov (20. 2.)

Maribor, 19. februarja - Jelka Zupanič v komentarju Hiti počasi piše, da je Šarčeva vlada po decembrskih ukrepih za spregledane in v krizi zapostavljene ujela nov ritem. Tempo narekuje in dozira tako predvidljivo, da ni dvoma, da bo spravila pod streho rebalans proračuna, potem pa počasi nadaljevala z davčno optimizacijo, karkoli že to je.