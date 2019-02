Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 2.)

Ljubljana, 19. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o slovenskih zapletih pri gradnji druge cevi predora Karavanke, o zahtevi direktorja NLB Blaža Brodnjaka za povišico letne bruto plače iz 160.000 evrov na 500.000 evrov in migrantih, ki jih je policija ujela, ko so poskušali iz Hrvaške vstopiti v Slovenijo.