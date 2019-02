Na požarišču na Sevnem pri Novem mestu gasijo še posamezna žarišča in pregledujejo streho

Novo mesto, 19. februarja - Na Sevnem pod novomeško Trško goro, kjer je nekaj po 14. uri zagorelo v delu šole Centra biotehnike in turizma Grm oz. v šolskem laboratoriju, predelavi in sušilnici sadja, gasilci gasijo še posamezna žarišča ter razkrivajo in pregledujejo s pločevino pokrito ostrešje. Požar naj bi po podatkih novomeških gasilcev v nekaj urah pogasili.