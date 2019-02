Ministri EU pri Poljski zaznali napredek, Madžarska predstavila izhodišča

Bruselj, 19. februarja - Ministri EU za evropske zadeve so danes v Bruslju znova pregledali stanje v procesu proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev načela vladavine prava. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič, ki je zastopal Slovenijo, je po zasedanju povedal, da so pri Poljski zaznali napredek, Madžarska pa je predstavila izhodišča.