V Slovenski kinoteki podelitev Štigličevih nagrad

Ljubljana, 19. februarja - V Slovenski kinoteki so nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije podelili Zdravku Barišiču. Predstavniki Društva slovenskih režiserjev so podelili tudi štiri nagrade Štigličev pogled za najboljšo režijo, in sicer Miroslavu Mandiću, Urši Menart, Sonji Prosenc in Darku Štantetu.