Življenje pesnika, prevajalca in politika Jaše Zlobca je bila njegova revolucija

Ljubljana, 20. februarja - Pri Cankarjevi založbi so v knjigi Moje življenje je moja revolucija izšle vse pesmi in izbrana publicistika Jaše Zlobca. Kot so spomnili na današnji predstavitvi v knjigarni Konzorcij, je bil Zlobec književnik, prevajalec in publicist, ki je bil tudi velik borec za človekove pravice in je pomemben pečat pustil tudi v političnem delovanju.