Raziskava: Več kot 40.000 tujih borcev v Siriji in Iraku je bilo v IS

New York, 19. februarja - Več kot 40.000 oseb iz več kot 110 držav je v preteklih letih odšlo v Sirijo in Irak, kjer so se pridružili skrajni skupini Islamska država (IS), je razvidno iz študije raziskovalnega centra Soufan (TSC), ki so jo objavili novembra lani. Od teh se je 5600 borcev vrnilo v domovino, povzema avstrijska tiskovna agencija APA.