V Novi KBM opozarjajo na previdnost pri ljubezenskih nakazilih v tujino

Maribor, 20. februarja - V Novi KBM so decembra in januarja zasledili sumljiva nakazila v tujino, večinoma v Turčijo, ki imajo naravo ljubezenske prevare. V 14 odkritih primerih so Slovenke nakazale osebam, ki so jih spoznale prek spleta, skupno več kot 200.000 evrov. V banki opozarjajo na previdnost, saj žrtve redko same sprevidijo, da so tarča goljufa.