Pelosijeva v Bruslju zagotovila podporo transatlantskemu zavezništvu

Bruselj, 19. februarja - Predsednica predstavniškega doma v ameriškem kongresu Nancy Pelosi je danes zagotovila široko in dolgotrajno podporo ZDA transatlantskemu zavezništvu, kljub številnim kritikam, ki jih ima do evropskih zaveznikov predsednik ZDA Donald Trump. Izrazila je tudi željo po nadaljnjem sodelovanju z Evropsko unijo in zvezo Nato ter krepitvijo zavezništva.