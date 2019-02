Umrl modni oblikovalec Karl Lagerfeld

Pariz, 19. februarja - V Parizu je danes umrl kultni nemški modni oblikovalec in več kot tri desetletja kreativni direktor modne hiše Chanel Karl Lagerfeld, poročajo francoski mediji. Star je bil 85 let. Iz Chanela so sporočili, da ga bo na položaju kreativnega direktorja nasledila njegova dolgoletna desna roka Virginie Viard.