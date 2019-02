Rokometni prvaki proti prvakinjam v humanitarne namene

Ljubljana, 19. februarja - V organizaciji Mercatorja se bosta 5. marca na Kodeljevem na medsebojni rokometni tekmi pomerila Celje Pivovarna Laško in Krim Mercator, slovenski moški in ženski prvak. Izkupiček tekme bo odšel v humanitarne namene, vstopnica pa bodo tolarji ali pa le navijaški duh in športno srce.