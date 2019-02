JP Morgan razvila prototip kriptovalute

New York, 20. februarja - Ameriška banka JP Morgan Chase je razvila prototip digitalnega sistema plačevanja, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov. Prvi mož banke Jamie Dimon je bitcoin in druge kriptovalute sicer večkrat označil za prevaro, a so v banki očitno kljub vsemu prevladali zagovorniki naprednih tehnologij.