Vreme: Jasno

Ljubljana, 19. februarja - Ponoči bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem in Notranjskem se bosta zadrževali megla in nizka oblačnost. Megla bo lahko proti jutru nastala tudi po nekaterih kotlinah v notranjosti Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem od 0 do 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.