Ljubljana, 19. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti pri priključku Ljubljana Šentjakob proti Mariboru zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče.Nastaja daljši zastoj. Sega na severni obvoznici do Bežigrada, na vzhodni obvoznici do Zaloške ceste. Zastoji so tudi na vzporednih cestah.