Znani prejemniki priznanj Naša Slovenija 2018

Trst, 19. februarja - Gibanje Kultura-Natura Slovenija je razglasilo prejemnike priznanj Naša Slovenija 2018. To so Nacetova hiša, Center za upravljanje z dediščino živega srebra, Muzej jaslic Brezje, Pomnik miru Cerje, zavod Nesseltal Koprivnik, delovna skupnost Geopark Karavanke, K&K center ter posamezniki Vladimir Silič, Dragica Sosič, Zdravko Likar in Franc Kattnig.