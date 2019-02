Ljubljanska borza: V ospredju delnice Triglava

Ljubljana, 19. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 609.100 evrov poslov, pri čemer so največ prispevale delnice Zavarovalnice Triglav, NLB in Petrola. Tečaj Triglava je pridobil 2,8 odstotka, Petrola 1,5 odstotka, tečaji ostalih vodilnih delnic pa so se pocenili. Indeks je pridobil 0,2 odstotka.