Odbor Evropskega parlamenta potrdil proračuna za sklada na področju migracij

Bruselj, 19. februarja - Odbor Evropskega parlamenta za notranje zadeve je danes potrdil proračun za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF), ki bo v prihodnjem večletnem proračunu znašal 9,2 milijarde evrov. Člani odbora pa so potrdili tudi nov Sklad za integrirano upravljanje meja (IBMF), ki so mu namenili 9,3 milijarde evrov.