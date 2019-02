Na Sevnem pri Novem mestu zagorel obrat kmetijske šole Grm

Novo mesto, 19. februarja - Na Sevnem pod novomeško Trško goro je nekaj po 14. uri zagorelo v delu šole Centra biotehnike in turizma Grm oz. v šolskem obratu za predelavo sadja. Zagorel naj bi delovni stroj, požar se je nato razširil po vsem obratu, kjer so hranili tudi naftno gorivo. Poškodovanih ni bilo, so v novomeškem centru za obveščanje povedali za STA.