Ljubljana, 20. februarja - Ob današnjem dnevu socialne pravičnosti Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da je socialna pravičnost nujna za mir in razvoj. S tem spodbujajo zavedanje, da je socialna pravičnost temelj mirnega in uspešnega sobivanja med narodi. Opozarjajo na neenakost med spoloma ter na potrebo po enakih pravicah za domačine in migrante, piše na spletni strani ZN.