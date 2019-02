Jernej Slivnik odstopil na slalomu

Zagreb, 19. februarja - V Zagrebu se je s slalomsko tekmo končalo dvodnevni evropski pokal alpskega smučanja za športnike invalide. Današnji slalom se ni končal po željah in obetih 18-letnega Slovenca Jerneja Slivnika. Po vodstvu na prvi progi je naredil napako v drugo in bil diskvalificiran, so sporočili iz njegovega tabora.