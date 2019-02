Z donacijo bo zaživela zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok

Ljubljana, 19. februarja - Predstavniki Zveza Lions klubov Slovenija in Centra Iris so danes podpisali pogodbo za uresničevanje triletnega projekta zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok v Centru Iris. Donacija v višini 126.000 evrov pomeni dvig kakovosti, podpore in pomoči slepim in slabovidnim otrokom in njihovim družinam, pravi Katjuša Koprivnikar iz centra.