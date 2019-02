Pri Slovenski matici deli Tineta Hribarja in Lenarta Škofa ter Plotinovi spisi

Ljubljana, 19. februarja - Pri Slovenski matici so predstavili izvirni slovenski filozofski deli - zadnji del trilogije Nesmrtnost in neumrljivost Tineta Hribarja in knjigo Lenarta Škofa Antigonine sestre - ter drugi del Plotinovih zbranih spisov v prevodu Sonje Weiss. Hribar se posveča želji človeka, da bi živel večno, Škofova knjiga pa je delo o genealogiji ljubezni.