V Franciji sabljanje s svetlobnimi meči uradno šport

Pariz, 19. februarja - Sabljaška zveza Francije je floretu, meču in sablji kot uradni pripomoček v športnem sabljanju dodala še svetlobni meč. Uradna registracija sabljanja s svetlobnimi meči kot športna disciplina je namenjena privabljanju večjega števila mladih v sabljanje in v aktivni način življenja nasploh.

Ljubitelji znanstvenofantastične sage Vojna zvezd v deželi, ki je svetu dala tri mušketirje, bodo lahko tako živeli svoje filmske fantazije s tekmovanjem v sabljanju z meči. Ti oddajajo svetlobo s pomočjo LED svetil, nasprotniku tako ne morejo prizadejati poškodb, oddajajo pa podoben zvok tistim iz filmske serije, poroča britanski The Guardian.

Francoska zveza se je odločila klube po državi opremiti s svetlobnimi meči, začela pa je tudi z izobraževanjem prvih inštruktorjev te discipline. Glavni razlog je spodbuditi mlade k udejstvovanju v sabljanju, ki je šport z veliko gibanja.

"Pri mladih se soočamo z resnim javnozdravstvenim problemom. Ne udeležujejo se športov, edino gibanje, ki ga izvajajo, pa je s prsti, ko igrajo videoigrice," je za The Guardian pojasnil generalni sekretar zveze Serge Aubailly. "Zato želimo naš šport povezati z modernimi tehnologijami, da bo udejstvovanje v njem za to generacijo bolj naravno."

Če so v preteklosti liki kot so trije mušketirji, Zorro in Robin Hood ljudi privabljali k sabljanju, zveza zdaj pričakuje, da jih bodo liki kot so Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi in Darth Vader.

Zato je pripravila celoten nabor pravil, cilj katerih je ta šport narediti tako tekmovalen kot tudi zanimiv za gledalce. Nasprotnika se merita v okroglem polju, zadetki v glavo ali trup so vredni pet točk, v roke in noge tri, v dlan pa eno točko. Zmaga tisti, ki prvi doseže 15 točk ali ima po treh minutah višji izid.

"Želeli smo, da bi ta šport bil varen, sodniško voden in da bi imel zvočno in vizualno komponento, ki bi bila podobna prizorom iz filmov, tako da bi ljudje vedeli, za kaj gre," je za The Guardian dejal Michel Ortiz, predstavnik organizatorjev enega od prvih uradnih turnirjev v svetlobnem sabljanju.

Za zdaj ima ta disciplina le nekaj sto privržencev, zato ni pričakovati, da bi bil kmalu del olimpijskega programa. Vendar njeni podporniki upajo, da bo s pomočjo svetlobnih in zvočnih vložkov mnoge prepričal, da ga vsaj poskusijo. Ali kot bi dejal največji modrec iz filmov Vojne zvezd, starodavni mojster jedi Yoda: "Naredi ali ne naredi. Ne obstaja 'poskusiti'".