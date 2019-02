Egiptovske sile na severu Sinaja ubile 16 domnevnih džihadistov

Kairo, 19. februarja - Egiptovske varnostne sile so v spopadih z domnevnimi džihadisti blizu mesta al Ariš na severu Sinaja ubile 16 skrajnežev. Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočilo egiptovsko notranje ministrstvo, so na območju odkrili dve teroristični celici, ki sta načrtovali napade na pomembne zgradbe in osebnosti v mestu al Ariš.