Pripor za 21-letnika iz BiH, ki je v kovčku skrival avtomatske puške

Metlika, 19. februarja - Metliški policisti so minuli teden na mejnem prehodu v kovčku 21-letnika iz Bosne in Hercegovine našli tri avtomatske puške, tri nabojnike z naboji in ročaje za puške. Orožje so zasegli, osumljencu pa je preiskovalni sodnik izrekel pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.