Ikea bo v kratkem zaprosila za dovoljenja za začetek gradnje v Ljubljani

Ljubljana, 19. februarja - V Ikei pozdravljajo odločitev mestnega sveta o spremembi občinskega prostorskega načrta, ki Ikei olajšuje prihod v Ljubljano. Po besedah regionalnega direktorja za nepremičnine in razvoj v družbi Ikea SEE Vladislava Lalića bodo v kratkem zaprosili za gradbena dovoljenja in začeli z gradnjo. Načrtujejo, da bo Ikea vrata odprla prihodnje leto.