Enotedenske počitnice stran od doma si lahko privošči tri četrtine gospodinjstev

Ljubljana, 19. februarja - Skoraj 260.000 šolarjev se bo v tem in prihodnjem tednu veselilo zimskih počitnic. A približno četrtina gospodinjstev si ne more privoščiti enotedenskih počitnic stran od doma, kažejo podatki državnega statističnega urada. Najmanj, le okoli 60 odstotkov gospodinjstev, si take počitnice lahko privošči v pomurski regiji.